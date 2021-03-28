عبدالهادي: الأزمة المالية تسببت في هبوط مستوى الزمالك والإدارة لم توفي بوعدها





وتابع عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الإدارة لم توفي بوعدها مع اللاعبين، بصرف مستحقاتهم أكثر من مرة".





واستكمل، "الأزمة المالية بين لاعبي الزمالك والإدارة أثرت على مستواهم داخل الملعب بشكل كبير".





جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة نظيره مولودية الجزائر، يوم السبت الموافق الثالث من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن ما تم تداوله بشأن امتناع لاعبي الأبيض عن أداء التدريبات أثناء الأزمة المالية غير صحيح.