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مدحت عبدالهادي يكشف سبب غضبه من إدارة الزمالك وتراجع مستوى زيزو
الأحد 28/مارس/2021 - 05:18 ص
أمل الحلفاوي
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أشار مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى أنه غاضب من مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وأوضح عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حزنت بسبب تحدث مسؤولي الزمالك معي أنا وعبد الحليم علي، بعد تغيير الجهاز الفني وليس قبله".
فيما كشف عن سبب تراجع مستوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائلا، "الهجوم على اللاعب خلال الفترة الأخيرة تسبب في تراجع مستواه".
وأكد عبدالهادي مستكملًا حديثه عن الأزمة التي يمر بها الزمالك، أن واقعة تسريب عقود لاعبي الفريق هي كانت بداية الأزمة بين اللاعبين.
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