Advertisements

مدحت عبدالهادي يكشف سبب غضبه من إدارة الزمالك وتراجع مستوى زيزو

الأحد 28/مارس/2021 - 05:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
أشار مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى أنه غاضب من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حزنت بسبب تحدث مسؤولي الزمالك معي أنا وعبد الحليم علي، بعد تغيير الجهاز الفني وليس قبله".

فيما كشف عن سبب تراجع مستوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائلا، "الهجوم على اللاعب خلال الفترة الأخيرة تسبب في تراجع مستواه".

وأكد عبدالهادي مستكملًا حديثه عن الأزمة التي يمر بها الزمالك، أن واقعة تسريب عقود لاعبي الفريق هي كانت بداية الأزمة بين اللاعبين.

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 16 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

منذ ثلث ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 10 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس: مصر لن تدفع تعويضات في جنوح السفينة

منذ 40 دقيقة

أديب لـ وزير النقل: "هل فكرت في الاستقالة؟.. والأخير يرد

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:57 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

12:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها