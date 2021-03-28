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مدحت عبدالهادي: باتشيكو مندهش وكارتيرون ليس هاربًا
الأحد 28/مارس/2021 - 05:40 ص
أمل الحلفاوي
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أكد مدحت عبدالهادي مساعد البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض الحالي ليس هاربًا.
وأشار عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتريس كارتيرون ترك الزمالك في وقت صعب، لكنه لم يهرب".
وتابع، "حتى ليلة مباراة الزمالك وسيراميكا، لم يكن هناك أي شيء بشأن رحيل باتشيكو، والمدرب لا يعلم سبب إقالته من تدريب الزمالك حتى الآن".
واستكمل، "أي لاعب أخطأ داخل نادي الزمالك سواء في المران أو المباريات تم توقيع عقوبة عليه طبقا للائحة، بل وأكثر مما في اللائحة إذا تمادى في الخطأ".
واضاف، "أي تقصير من الجهاز الفني عندما تصل لمرمي المنافس 16 مرة خلال مباراة واحدة!، ولاعبو الزمالك تعجبوا بعد مشاهدتهم للفرص الضائعة خلال مباراة مولودية الجزائر".
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