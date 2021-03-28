مدحت عبدالهادي: باتشيكو مندهش وكارتيرون ليس هاربًا







واضاف، "أي تقصير من الجهاز الفني عندما تصل لمرمي المنافس 16 مرة خلال مباراة واحدة!، ولاعبو الزمالك تعجبوا بعد مشاهدتهم للفرص الضائعة خلال مباراة مولودية الجزائر". واستكمل، "أي لاعب أخطأ داخل نادي الزمالك سواء في المران أو المباريات تم توقيع عقوبة عليه طبقا للائحة، بل وأكثر مما في اللائحة إذا تمادى في الخطأ".

وتابع، "حتى ليلة مباراة الزمالك وسيراميكا، لم يكن هناك أي شيء بشأن رحيل باتشيكو، والمدرب لا يعلم سبب إقالته من تدريب الزمالك حتى الآن".