اليوم.. نظر طعن مرتضى منصور ضد وزير الشباب

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة ، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.



