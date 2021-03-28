ميدو يطلب تعديل عقد الونش في الزمالك





وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أنه لا يوجد مدافع في الدوري المصري في التوقيت الحالي يقترب من مستوى مدحت عبد الهادي.





وأوضح أنه قدم النصيحة لمسؤولي الزمالك بالإبقاء على عمر السعيد، والتعاقد مع باسم مرسي لتعويض رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق الذي انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي.

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، بتعديل عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.