ميدو: ضحيت من أجل تدريب الزمالك





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تركت راتب كبير بقنوات بي إن سبورت من أجل تدريب الزمالك مقابل 50 ألف جنيه".





وتابع، "أوقات كثيرة لم أكن أحصل على راتبي أثناء تدريبي للزمالك لكني لم أشعر بعدها بالتقدير ".





جدير بالذكر أن أحمد حسام ميدو، كان تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في عام 2014 ورحل، ثم عاد مرة أخرى في عام 2016.

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن حجم تضحياته من أجل تدريب الأبيض.