ماذا قال باتشيكو للاعبي الزمالك في الوداع؟.. مدحت عبدالهادي يجيب





وكان رحل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق قبل عدة أيام، وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة بدلاً منه.







وقال عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتشيكو طلب مني أثناء رحيله أن أخبر لاعبي الزمالك بهذه الرسالة، «احفظوا كيان الزمالك من أجل الجماهير»".





وتابع، "أهلي جدة السعودي وأحد الأندية الكبرى في مصر تحدثوا مع محمود حمدي الونش خلال الفترة الأخيرة من أجل ضمه، وباتشيكو طلب عودة أحداد ورزاق سيسيه من الإعارة قبل عودته".

كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن آخر كلمات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الأبيض السابق، للاعبي الفريق قبل الوداع.