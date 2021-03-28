خلال ساعات.. الحكم في دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

تفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام.





وسبق وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة اليوم 28 مارس الجاري.





أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.





واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٣ ٧٠ قضائية.





يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضي منصور من الفضائيات.



