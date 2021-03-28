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كريم شحاتة: باتشيكو فقد السيطرة على اللاعبين.. وكارتيرون أفضل الحلول المتاحة

الأحد 28/مارس/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي النجوم، أن باتشيكو فقد السيطرة على اللاعبين خلال الفترة الأخير قبل رحيله عن تدريب القلعة البيضاء.

وقال شحاتة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إدارة الزمالك سببا في خروج اللاعبين عن النص، والعوامل خارج الملعب سبب في تراجع نتائج الفريق".

وأكمل: "كارتيرون أفضل الحلول المتاحة أمام الزمالك، لا ألوم الجماهير في رفضها بوجوده".

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