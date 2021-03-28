مانشستر ستيي وحيدًا في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، و15 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

بينما يحتل نادي تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الخامس، وثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز السادس.