Advertisements

أتلتيكو والبرسا والريال.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

الأحد 28/مارس/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يتصدر نادي أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع، و15 نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:
1- أتليتكو مدريد 66 نقطة.
2- برشلونة 62 نقطة.
3- ريال مدريد 60 نقطة.
4- إشبيلية 55 نقطة.
5- ريال سوسيداد 45 نقطة.
6- ريال بيتيس 45 نقطة.
7- فياريال 43 نقطة.
8- غرناطة 36 نقطة.
9- أتليتك بلباو 35 نقطة.
10- ليفانتي 35 نقطة.
11- سلتا فيجو 34 نقطة.
12- فالنسيا 33 نقطة.
13- أوساسونا 30 نقطة.
14- خيتافي 29 نقطة.
15- قادش 29 نقطة.
16- بلد الوليد 27 نقطة.
17- إلتشي 25 نقطة.
18- إيبار 23 نقطة.
19- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة.
20- هويسكا 21 نقطة.

أخبار تهمك

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 16 ساعة

أديب لـ وزير النقل: "هل فكرت في الاستقالة؟.. والأخير يرد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:57 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

12:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها