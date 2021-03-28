إنتر يتمسك بالصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 65 نقطة، بفارق ست نقاط عن نظيره اي سي ميلان، صاحب المركز الثاني.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة، بالتساوي مع أتلانتا صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن نابولي صاحب المركز الخامس.



