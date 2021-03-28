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عماد خليل يبحث مع رئيس القابضة للصوامع دعم مشروع ميناء كوم ابو راضي البرى
الأحد 28/مارس/2021 - 03:52 ص
محمد المسلمي
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التقى النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والغلال لدعم مشروع ميناء كوم ابو راضي الجاف والمنطقة اللوجستية ببنى سويف.
وناقش خليل خلال اللقاء المشروعات التنموية في محافظة بني سويف وفي مقدمتها المنطقة اللوجستية والميناء الجاف في كوم ابوراضي والتي ستقام علي مساحة ١٠٠ فدان، باستثمارات تقدر بـ ٢ مليار جنيه تقريبا وستوفر المئات من فرص العمل لأهالي بني سويف، وايضا ستعد منطقة لوجستية وجمركية هامة للمناطق الصناعية لبني سويف، كما ستخدم المناطق التنموية للمحافظات المجاورة.
وأكد النائب عماد خليل دعمه الكامل للمشروع في ظل توجه الدولة المصرية بالمشروعات التنموية التي تتم حاليا.
وأشار اللواء شريف باسيلى الى ان هناك توجه لتنمية الصعيد وان الميناء الجاف ومنطقة الصوامع فى كوم ابو راضى ستخدم الاستثمار فى المنطقة بالاضافة لتوفير العديد من فرص العمل مشيدا بمحافظ بنى سويف ونوابه من الشباب ودعمهم للمشروع.
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