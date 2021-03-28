Advertisements
دولة أوروبية تعرض المساعدة في تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس
الأحد 28/مارس/2021 - 03:55 ص
Advertisements
أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانا، أكدت فيه أنها تتابع عن كثب تطورات السفينة الجانحة في قناة السويس، معربة عن أملها في أن يكون هذا المجرى المائي متاحا للملاحة الدولية في القريب العاجل.
وفقا لـ"روسيا اليوم"، فقد قالت وزارة الخارجية: باعتبارنا أمة بحرية بامتياز، ونمتلك أكبر أسطول تجاري في العالم، نولي أهمية خاصة لقيمة الملاحة الحرة دون عوائق في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب نهتم كثيرا بما يتعلق بجنوح سفينة الحاويات (إيفر جيفين) في قناة السويس".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements