دولة أوروبية تعرض المساعدة في تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس

أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانا، أكدت فيه أنها تتابع عن كثب تطورات السفينة الجانحة في قناة السويس، معربة عن أملها في أن يكون هذا المجرى المائي متاحا للملاحة الدولية في القريب العاجل.



