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دولة أوروبية تعرض المساعدة في تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس

الأحد 28/مارس/2021 - 03:55 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
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أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانا، أكدت فيه أنها تتابع عن كثب تطورات السفينة الجانحة في قناة السويس، معربة عن أملها في أن يكون هذا المجرى المائي متاحا للملاحة الدولية في القريب العاجل.

وفقا لـ"روسيا اليوم"، فقد قالت وزارة الخارجية: باعتبارنا أمة بحرية بامتياز، ونمتلك أكبر أسطول تجاري في العالم، نولي أهمية خاصة لقيمة الملاحة الحرة دون عوائق في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب نهتم كثيرا بما يتعلق بجنوح سفينة الحاويات (إيفر جيفين) في قناة السويس".

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قناة السويس تحريك السفينه السفينة الجانحة

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