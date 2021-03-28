Advertisements

اليوم.. الجيزة تبدأ في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال

الأحد 28/مارس/2021 - 07:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للأطفال من مواليد عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك بدءآ من اليوم الأحد الموافق 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021، وذلك بأحياء ومراكز وقري المحافظة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للأطفال.

أكد محافظ الجيزة، أن عدد الأطفال المستهدفين حوالي مليون وسبعمائة واحد وعشرون ألف طفلاً على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم من خلال فرق طبية متحركة بالمرور علي المنازل والمدارس والحضانات بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والواحدات الصحية بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً من خلال عدد 5785 فريق مدرب .

وأشار المحافظ أنه تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية، إنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة، مناشدًا المواطنين الالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ الاجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمله تطعيم بوابة الفجر الفجر التطعيم الأطفال

أخبار تهمك

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

خلال ساعات.. الحكم في دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

منذ 42 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

منذ ساعة و 24 دقيقة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 11 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تشافي يرشح نجم ألماني لقيادة برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 19 ساعة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في قنا

محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال"

رئيس مدينة دسوق يتابع حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال

اليوم.. استكمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال

بعد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. "الصحة" تفضح أكاذيب الإخوان

8 مارس.. إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

06:29 ص

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها