اليوم.. الجيزة تبدأ في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للأطفال من مواليد عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك بدءآ من اليوم الأحد الموافق 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021، وذلك بأحياء ومراكز وقري المحافظة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للأطفال.





أكد محافظ الجيزة، أن عدد الأطفال المستهدفين حوالي مليون وسبعمائة واحد وعشرون ألف طفلاً على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم من خلال فرق طبية متحركة بالمرور علي المنازل والمدارس والحضانات بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والواحدات الصحية بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً من خلال عدد 5785 فريق مدرب .





وأشار المحافظ أنه تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



