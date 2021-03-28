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فاران يخطط للرحيل عن ريال مدريد

الأحد 28/مارس/2021 - 05:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد الإسباني انقلب على إدارة الملكي بسبب موقفه من تجديد عقده.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن عقد النجم الفرنسي الحالي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022.

وأفاد الموقع الإسباني بأن فاران منزعج من أن مسئولي ريال مدريد بعد أن منحوا الأولوية لتجديد عقد كلا من الإسبانيين سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش على حسابه.

وأوضح الموقع الإسباني أن فاران يرفض ترك مسألة تجديد عقده مع ريال مدريد مفتوحة لفترة طويلة لذا منح مسئولي الملكي مهلة لتقديم العرض حتى نهاية يورو 2020 في الصيف المقبل.

وأكد الموقع الإسباني أن فاران يرفض فكرة تجديد عقده مع خفض الراتب بنسبة 10% مثل العرض الذي قدمه ريال مدريد لكلا من راموس ومودريتش.

ولفت الموقع الإسباني أن النجم الفرنسي يعتقد أنه يستحق زيادة في راتبه مقابل ما قدمه للملكي في المواسم الماضية.

وألمح الموقع الإسباني أن فاران يخطط للرحيل عن ريال مدريد إذا تأخر مسئولو الملكي في حسم التجديد أو رفض زيادة راتبه.

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