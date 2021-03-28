تشافي يرشح نجم ألماني لقيادة برشلونة

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري الذي يتم طرح اسمه دائمًا كمدير فني محتمل لبرشلونة الإسباني في المستقبل اختار مدربًا آخر لتولي تدريب الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.









وأجرى تشافي مقابلة مع صحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية رشح من خلالها يواخيم لوف ليقود النادي الكتالوني في المستقبل القريب.









وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه من المقرر رحيل لوف عن تدريب منتخب ألمانيا عقب نهاية مشوار الماكينات الألمانية في بطولة يورو 2020 التي تم تأجيلها للصيف المقبل.









وأفادت الصحيفة الألمانية بأن لوف قاد منتخب ألمانيا للفوز بلقب كأس العالم 2014 بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله ماريو جوتزه.









وقال تشافي في تصريحات نقلتها الصحيفة الألمانية:" المدرب الألماني يواخيم لوف مناسب جدًا لهذا المنصب وذلك بسبب أسلوبه التدريبي وأفكاره التي تتماشى مع المدرسة الكتالونية".









وأضاف: "لقد أسهم لوف في تطوير ألمانيا لفهم كرة القدم بشكل مختلف وهو ما يذكرني كثيرًا بالفلسفة التي أعرفها من إسبانيا وبرشلونة".





واختتم تشافي تصريحاته قائلاً:"أنه مدرب من الطراز الرفيع ويلعب كرة قدم هجومية مما مكنه من التتويج بطلًا للعالم".