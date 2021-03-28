كبار أوروبا يتنافسون على نجم الارسنال

كشفت شبكة "ESPN" العالمية، أن أندية أتلتيكو مدريد وإشبيلية وروما، يتنافسان على التعاقد مع مهاجم آرسنال، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابعت الشبكة، أن أتلتيكو مدريد من أشد المهتمين بخدمات ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، منذ فترة طويلة



ومن المقرر أن ينتهي عقد لاكازيت مع أرسنال، نهاية الموسم المقبل، وسيدخل عامه الأخير مع أرسنال، في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع ميكيل أرتيتا.



وأشارت الشبكة، أن أرتيتا قد صرح في وقت سابق، أن موضوع عقد لاكازيت، سيتم التباحث بشأنه في نهاية الموسم الجاري. .