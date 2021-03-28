ريال مدريد يخشى رحيل زيدان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخشى رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي يمتلك عقداً مع الملكي يمتد حتى صيف عام 2022.





وأكدت صحيفة OK Diario الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يخططون للموسم المقبل مع وجود زيدان على رأس الجهاز الفني للفريق.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مستقبل زيدان مازال مجهولا حتى تلك اللحظة ولكن فكرة الملكي هي استمرار المدير الفني الفرنسي في الموسم المقبل على الأقل.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستعمل في الفترة المقبلة على إيجاد بديل له وذلك تحسباً لرحيله عن الميرينجي في الصيف المقبل أو عقب نهاية الموسم المقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العديد من المدربين ارتبطوا بخلافة زيدان في ريال مدريد على رأسهم راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب وماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق وجوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني.