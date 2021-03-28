Advertisements

ريال مدريد يخشى رحيل زيدان

الأحد 28/مارس/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخشى رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي يمتلك عقداً مع الملكي يمتد حتى صيف عام 2022.

وأكدت صحيفة OK Diario الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يخططون للموسم المقبل مع وجود زيدان على رأس الجهاز الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مستقبل زيدان مازال مجهولا حتى تلك اللحظة ولكن فكرة الملكي هي استمرار المدير الفني الفرنسي في الموسم المقبل على الأقل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستعمل في الفترة المقبلة على إيجاد بديل له وذلك تحسباً لرحيله عن الميرينجي في الصيف المقبل أو عقب نهاية الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العديد من المدربين ارتبطوا بخلافة زيدان في ريال مدريد على رأسهم راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب وماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق وجوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني.

أخبار تهمك

خلال ساعات.. الحكم في دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تشافي يرشح نجم ألماني لقيادة برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

06:29 ص

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها