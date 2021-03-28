لوكاكو بديل هالاند في تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي حدد أحد نجوم الدوري الإيطالي من أجل التعاقد معه إذ فشل في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.





وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن الخيار الثاني أمام مسئولي البلوز هو التعاقد مع نجمه السابق البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي.









وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تشيلسي سيحاول فعل كل شيء من أجل التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 20 عاماً لأنه يُعتبر مُفيد أكثر من لوكاكو البالغ من العمر 27 عاماً على المدى البعيد بالإضافة إلى أنه يملك هامش أكبر للتطور.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه في ظل صعوبة المهمة بسبب المنافسة الشرسة على الصفقة من كبار الأندية الأوروبية حدد تشيلسي خيار بديل وهو التعاقد مع لوكاكو.









ولفتت الصحيفة البريطانية أن لوكاكو يُقدم موسم مُذهل مع إنتر ميلان، حيث سجل 25 هدفاً وصنع 7 أهداف في 34 مباراة كما أن له دور كبير في تصدر فريقه لبطولة الدوري الإيطالي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لوكاكو انضم إلى تشيلسي من أندرلخت البلجيكي قبل 10 أعوام ولكنه رحل عن النادي اللندني في عام 2013 إلى إيفرتون بسبب عدم اقتناع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق في ذلك الوقت والحالي لتوتنهام الإنجليزي.