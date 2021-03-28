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منع هذه الدولة من المشاركة في "يوروفيجن"

الأحد 28/مارس/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قالت وكالة "تاس"، إن الجهة المشرفة على تنظيم مسابقة يوروفيجن الغنائية، شطبت بيلاروس، من قائمة المشاركين في المسابقة التي ستجري في مايو المقبل.


ذكرت الجهة المشرفة، أن الأغنية المقدمة من جانب بيلاروس للمشاركة في المسابقة، لا تتوافق مع قواعد المسابقة، وتوصل المنظمون إلى استنتاج يفيد بأن الأغنية الجديدة، أيضا تنتهك قواعد المسابقة وقد تضر بسمعتها.


في 11 مارس، رفضت الجهة المشرفة على تنظيم المسابقة، قبول أغنية "سأقوم بتعليمك" التي قدمتها Galasy Zmesta باسم بيلاروس، لأنها ووفقا للمشرفين، "تلقي بظلال من الشك على الطبيعة غير السياسية للمسابقة".


وتم حذف شريط فيديو الأغنية المذكورة، من قناة YouTube الرسمية للمهرجان.


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يوروفيجن مسابقة مزيكا

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