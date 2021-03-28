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تقارير: السفينة الجانحة كانت تسير بسرعة تفوق المسموح به في قناة السويس
الأحد 28/مارس/2021 - 05:15 ص
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نقلت قناة العربية عن بعض التقارير الصحفية، بأن السفينة الجانحة في قناة السويس، كانت تسير بسرعة تفوق المسموح بها في قناة السويس.
إلى ذلك، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك عمل دؤؤوب على مدار الأربع وعشرين ساعة لحل أزمة السفينة الجانحة، مؤكدا: "لم ننم منذ الثلاثاء ونعمل جاهدين لإنجاز المهمة وكشف".
وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن أن حركة السفن في قناة السويس سوف تعمل فور تعويم السفينة الجانحة، مؤكدًا أنه من الصعب حتى الان تحديد موعد دقيق لانقاذ السفينة الجانحة قائلًا: ممكن فورًا وممكن في وقت أخر لكن لايمكن الجزم بموعد نهائي لكن نعمل بإستمرار".
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