ممثلة شهيرة تكشف عن إجهاضها بعد حمل استمر 45 يوما



كشفت الممثلة الكويتية مها محمد لمتابعيها أنها أجهضت جنينها، وذلك عبر خاصية "الستوري" على تطبيق إنستجرام.

وشاركت الفنانة جمهورها هذا الخبر عبر خاصية "الستوري" على حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" حيث كتبت:"راح أقولكم خبر موزين (ليس جيدا) والحمد لله على كل حال حبيباتي".









وتابعت في ستوري آخر: "البيبي نزل يعني أجهضت من الله والحمد الله على كل حال... بشهر ونصف".









كما اختتمت مجموعة الستوريات التي نشرتها، بشكرها للمتابعين الذين تعاطفوا معها، وكتبت:





"مشكورين حبايبي وأحلى متابعين في الدنيا. أنا أحبكم وعوضي فيكم. ربي رزقني أولاد رائعين وزوج الله يحفظه لي وبنت عوضني فيها بعد وفاة بنتي بسنتين يحفظها لي وعطاني أحلى متابعين ييحبوني ويخافون عليّ. الحمد لله على كل العطايا أحبكم فديتكم".





وأتى هذا بعد خمسة عشر يوما من إعلان الفنانة حملها بطريقة ظريفة وذلك بنشرها صورة رمزية لصوص يخرج من البيضة، وعلّقت عليها بالقول: "حلّلت وطلعت حامل".