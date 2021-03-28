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رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب يلتقي وفد النوبة

الأحد 28/مارس/2021 - 06:59 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فتح الله رضوان
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سلم وفد من النوبة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق
خطابًا عاجلًا يطلب دعم لمستشفى نصر النوبة لتوفير أجهزة حديثة وأطباء بدلًا من نقل المريض إلى مستشفيات اسوان على التي تبعد 50 كيلو عن المركز

حضر اللقاء مسعد هركي رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية النوبية للتنمية وأيمن فؤاد نائب نصر النوبة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب بأنه سيتم تشكيل لجنة لزيارة مستشفى نصر النوبة بعد شهر رمضان المبارك، وتم اتفاق على تشكيل لجنة لزيارة مستشفى نصر النوبة والوحدات الصحية.

رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب يلتقي وفد النوبة
رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب يلتقي وفد النوبة
رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب يلتقي وفد النوبة
رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب يلتقي وفد النوبة

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