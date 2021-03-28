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عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

الأحد 28/مارس/2021 - 06:29 ص
أرشيفية - كنيسة
أرشيفية - كنيسة
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نقلت وسائل إعلام، عن وكالة أنباء رويترز، بوقوع انفجار في محيط كنيسة بمدينة ماكاسار بإندونيسيا.

وكشفت الشرطة المحلية، أن هناك مصلين كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار، مشددة على أن الأشلاء والضحايا الموجودين في مكان الحادث غير معروف هويتهم حتى الآن.

وقالت الشرطة: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".

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