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شاهد.. لحظة وقوع الانفجار خارج كنيسة في إندونيسيا

الأحد 28/مارس/2021 - 06:47 ص
لحظة وقوع الانفجار
لحظة وقوع الانفجار
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نشرت بعض وسائل الإعلام، والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة انفجار خارج أبواب إحدى الكنائس في إندونيسيا.

نقلت وسائل إعلام، عن وكالة أنباء رويترز، بوقوع انفجار في محيط كنيسة بمدينة ماكاسار بإندونيسيا.

وكشفت الشرطة المحلية، أن هناك مصلين كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار، مشددة على أن الأشلاء والضحايا الموجودين في مكان الحادث غير معروف هويتهم حتى الآن.

وقالت الشرطة: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".

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