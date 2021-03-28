لمحاربة الشيخوخة.. تعرفي على فوائد الرمان

تعرفي معنا في السطور التالية على فوائد الرمان في محاربة الشيخوخة، وفقاً لما ورد عن موقع Healthline، وتتمثل الفوائد في التالي:





- تجديد خلايا الجلد

تعد فاكهة الرمان ذات تأثير إيجابي فعال على خلايا الجلد حيث يحفزها الرمان على التجدد، كما أن له فوائد رائعة في إصلاح الأنسجة والتئام الجروح.





- مكافحة علامات تقدم السن

يمكن للرمان أن يساهم بشكل فعال في منع ظهور علامات تقدم سن البشرة ومحاربة الشيخوخة، حيث يمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، والتي تنتج غالباً بعد التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة.





- ترطيب البشرة

يدخل في مكونات العديد من مستحضرات العناية بالبشرة نظراً لقدرته على اختراق الطبقات العميقة لمعظم أنواع البشرة، وترطيبها بعمق.





- مقشر طبيعي

يعمل قشر الرمان كمقشر طبيعي للبشرة، حيث يعمل تطبيق قشر الرمان على البشرة على جعلها أكثر نعومة ونضارة وتقشير الخلايا الميتة وتجديدها.