للعروس.. وصفات تبييض الأكواع والركب قبل الزفاف

في حالة كنت تعانين من مشكلة في الركب والاكواع وترغبين في إطلالة مميزة يوم حفل زفافك، جبنا لك مجموعة من الوصفات التي تعمل على تبييض الركب والأكواع بكل سهولة: ​





وصفة الليمون

ضعي عصير الليمون على هذه المناطق.

دلكي بلطف، واتركيه لمدة 10 دقائق.

اشطفيه بالماء الدافئ.

كرري هذا لبضعة أسابيع لتري الفرق.





وصفة البيكنغ صودا

امزجي البيكنغ صودا مع الحليب للحصول على عجينة سميكة.

ضعي على المرفقين والركبتين.

اشطفي بعد خمس دقائق.

قومي بذلك مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين.





وصفة الألوفيرا أو الصبار

اكسري ورقة الألو فيرا.

ضعي اللب على المنطقة الداكنة.

اتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفيه بالماء البارد.

ضعي كريمًا مرطبًا على المنطقة.