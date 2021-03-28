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جيسيكا ألبا تكشف سبب اعتزالها الفن

الأحد 28/مارس/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
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كشفت ممثلة هوليوود الأمريكية جيسيكا ألبا سبب توقفها عن التمثيل في الأفلام.

ووفقًا للنجمة، فقد قررت أن تعتني بصحتها. وقالت، "أريد أن أقضي وقتا أكبر مع أطفالي. صحتي مهمة... لأنه من الصعب حقًا أن تكون سعيدًا عندما لا تكون بصحة جيدة".

وأوضحت ألبا، أنها بدأت تعاني من المشاكل الصحية منذ الطفولة. وخضعت لخمس عمليات جراحية، حتى سن الحادية عشرة.

وتابعت ألبا، كانت والدتي مصابة بالسرطان في سن مبكرة للغاية، عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا. ولقد نشأت وأنا مصابة بمرض مزمن. وأعاني من حساسية مزمنة وكنت أدخل المستشفى بشكل متكرر عندما كنت طفلة.

وأضافت الممثلة أيضًا إنها بعد الولادة أرادت أن تفعل "شيئًا له معنى أكبر". حيث أطلقت علامتها التجارية الخاصة، "The Honest Company"، في عام 2012، المتخصصة في منتجات الأطفال العضوية الخالية من المواد الكيميائية.

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