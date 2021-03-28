الحل الأمثل لإخفاء خطوط الابتسامة

لإخفاء خطوط الابتسامة التي قد تكون لديك بالفعل، نقدم لك في السطور التالية الطريقة الأمثل لاخفائه وهي عن طريق استخدام المكياج:





- قومي بتجهيز بشرتك جيداً قبل وضع المكياج، بتطبيق البرايمر باعتباره الأساس المثالي لتثبيت وتعزيز أي مكياج يتم وضعه، وهو مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإخفاء خطوط الابتسامة.





- وبعد وضع البرايمر، وتركه ثابتاً، تكونين جاهزة لوضع كريم الأساس، لكن تذكري دائماً أن القليل يعني الكثير.





- تطبيق لون طبيعي دقيق لأحمر الشفاه بدلاً من أي شيء داكن أو كثيف يجذب الانتباه.