Advertisements

تعرفي على علامات نمو رضيعك من سن 3 إلى 6 أشهر

الأحد 28/مارس/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك في السطور التالية علامات نمو طفلك الرضيع من عمر 3 لى 6 أشهر، معرفة تطورات طفلك الحركية وماذا سيفعل في هذه الشهور:

اكتشاف العالم من حوله
- في عمر 3 أو 4 أشهر  يبدأ طفلك في تكوين فكرة عن وجوده في العالم وسوف تتعرفان على بعضكما البعض سوف ينظر إلى عينيكي بسعادة وستبتسم لبعضكم البعض.

- بدأ طفلك يتحكم ببعض السيطرة على جسده حتى أنه بدأ يدرك أنه جسده بالفعل.

- سيقضي وقتًا في النظر بعناية إلى أيديه ويلمس أقدامه وينظر إليها كيف يبدو الأمر من الخارج وكذلك من الداخل وهذا كله مرتبط سوف يمسك بالأشياء الموجود أمامه.

النوم على البطن
- من المهم أن يقضي طفلك بعض الوقت على بطنه على الأرض والركل بأرجله والتلويح بذراعه كما لو كان يسبح، لتقوية هره والبدء في عملية الزحف 

- لا تتركي طفلك على بطنه عندما ينام يزيد النوم على البطن من خطر  الموت المفاجئ المفاجئ للرضع .

- ضعي أشياء مثيرة للاهتمام على الأرض بالقرب منه حتى يحاولوا التحرك نحوها عندما يكونو جاهز.

- سيجلب طفلك كل شيء إلى فمه هذه طريقته في استكشاف شكل وملمس الأشياء استخدم الألعاب البلاستيك والمعالق البلاستيك والألعاب أي شيء ملون وناعم  وصغير بما يكفي لحمله ولكن كبير جدًا بحيث لا يمكن ابتلاعه.

الضربات الشديدة
- يتدحرج من الأمام إلى الخلف في حوالي 4 إلى 6 أشهر
- يمكنه رفع رأسه وصدره عندما يكون على بطنه لمدة 4 أشهر
- سيرفع ويلوح بأذرعه وأرجله عندما يكون على بطنه
- يبدأ في اكتشاف أن أيديه ملك له ويلعب بأصابعه في حوالي 3 إلى 4 أشهر
- يمسك ويلعب بأصابعه عند الاستلقاء على ظهره في حوالي 4 إلى 5 أشهر
- يمكنه حمل الأشياء لفترة قصيرة من 3 إلى 4 أشهر
- يجلب الألعاب والأشياء التي يضعها فى أيده وفمه.
- الضربات الشديدة على الأشياء من 3 إلى 4 أشهر ، ولكن عادة ما يخطئ
- يجلس عندما تمسكه بأيديه قد يجلس بمفرده لفترة قصيرة من 5 أشهر.
- مسكات للعب الأطفال في حوالي 5 أشهر
- يمكنه تحمل وزنها عند الوقوف على أقدامه (لا تفعل ذلك كثيرًا  فهذا لا يعني أنه مستعد للمشي)
- يمسك بالشعر والنظارات وما إلى ذلك عند حمله.
- يمكنه الإمساك بالأشياء الصغيرة ووضعها في فمه، ما يعني أنه قد يبتلعها أو يختنق بها في عمر 4 أو 5.

أخبار تهمك

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 11 ساعة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

منذ ساعة و 25 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

خلال ساعات.. الحكم في دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

منذ ساعة الا ربع

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تشافي يرشح نجم ألماني لقيادة برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

06:29 ص

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها