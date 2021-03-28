تعرفي على علامات نمو رضيعك من سن 3 إلى 6 أشهر

نقدم لك في السطور التالية علامات نمو طفلك الرضيع من عمر 3 لى 6 أشهر، معرفة تطورات طفلك الحركية وماذا سيفعل في هذه الشهور:





اكتشاف العالم من حوله

- في عمر 3 أو 4 أشهر يبدأ طفلك في تكوين فكرة عن وجوده في العالم وسوف تتعرفان على بعضكما البعض سوف ينظر إلى عينيكي بسعادة وستبتسم لبعضكم البعض.





- بدأ طفلك يتحكم ببعض السيطرة على جسده حتى أنه بدأ يدرك أنه جسده بالفعل.





- سيقضي وقتًا في النظر بعناية إلى أيديه ويلمس أقدامه وينظر إليها كيف يبدو الأمر من الخارج وكذلك من الداخل وهذا كله مرتبط سوف يمسك بالأشياء الموجود أمامه.





النوم على البطن

- من المهم أن يقضي طفلك بعض الوقت على بطنه على الأرض والركل بأرجله والتلويح بذراعه كما لو كان يسبح، لتقوية هره والبدء في عملية الزحف





- لا تتركي طفلك على بطنه عندما ينام يزيد النوم على البطن من خطر الموت المفاجئ المفاجئ للرضع .





- ضعي أشياء مثيرة للاهتمام على الأرض بالقرب منه حتى يحاولوا التحرك نحوها عندما يكونو جاهز.





- سيجلب طفلك كل شيء إلى فمه هذه طريقته في استكشاف شكل وملمس الأشياء استخدم الألعاب البلاستيك والمعالق البلاستيك والألعاب أي شيء ملون وناعم وصغير بما يكفي لحمله ولكن كبير جدًا بحيث لا يمكن ابتلاعه.





الضربات الشديدة

- يتدحرج من الأمام إلى الخلف في حوالي 4 إلى 6 أشهر

- يمكنه رفع رأسه وصدره عندما يكون على بطنه لمدة 4 أشهر

- سيرفع ويلوح بأذرعه وأرجله عندما يكون على بطنه

- يبدأ في اكتشاف أن أيديه ملك له ويلعب بأصابعه في حوالي 3 إلى 4 أشهر

- يمسك ويلعب بأصابعه عند الاستلقاء على ظهره في حوالي 4 إلى 5 أشهر

- يمكنه حمل الأشياء لفترة قصيرة من 3 إلى 4 أشهر

- يجلب الألعاب والأشياء التي يضعها فى أيده وفمه.

- الضربات الشديدة على الأشياء من 3 إلى 4 أشهر ، ولكن عادة ما يخطئ

- يجلس عندما تمسكه بأيديه قد يجلس بمفرده لفترة قصيرة من 5 أشهر.

- مسكات للعب الأطفال في حوالي 5 أشهر

- يمكنه تحمل وزنها عند الوقوف على أقدامه (لا تفعل ذلك كثيرًا فهذا لا يعني أنه مستعد للمشي)

- يمسك بالشعر والنظارات وما إلى ذلك عند حمله.