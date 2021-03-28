حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 28 مارس 2021.. "تأكد قبل منح ثقتك للأشخاص"

يوافق اليوم 28 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 28 مارس 2021.





برج الحمل:

أنت واقع بين مطرقة إسعاد من حولك، وبين سندان تكاليف تلك السعادة، العقل زينة وبإمكانك الجمع بين الهدفين بالرّزانة والتدبير المالى.

برج الثور:

ترغب بشرب كوب من الماء لتفاجأ أنّه من الجازولين، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، عادةً مايكون الصفيح أكثرلمعانًا من الذهب.

برج الجوزاء:

رغبة متزايدة بالمكوث بالمنزل وشهيّة مرتفعة لإلتهام الطعام والكسل،تدخلك فى شئون المطبخ ثم إفتعال الخلافات قد يؤدّى لمشاكل،لسانك حُصانك.

برج السّرطان:

تشويش عاطفى وأنت فى حالة إرتباك بين ماتشعر به فعلًا وبين ما تُمليه عليك الأحداث،حكّم العقل والمنطق وانتظر حتى يتلاشى التشويش.

برج الأسد:

إن شعرت أنّ الزيارات العائلية من وإلى منزلك تبدو مصدر إزعاج فتذكّر أن صِلةَ الرّحِمْ لها ثوابٌ عظيم، وسبب لشعورك باتزانك النفسى.

برج العذراء:

لا تدّعى معرفتك بالكهرباء أو السباكة لتزيد من تعقيد المُشكلة، قم فورًا باستدعاء الفنّى المطلوب لإصلاح المشكلة.

برج الميزان:

سعادة بأنك تتنازل أمام الطرف الضعيف يزيد من شعورك بالقوّة، هذا يعنى هديّة ثمينة للوالدة والزوجة، بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب:

تنجح بلباقة فى إسعاد قلوب بائسة وبصورة خفيّة، شهامتك مُنزّهة عن الأغراض سوى فعل الخير فاشكر الله تَعَالى أن كنت مصدرًا لسعادة غيرك.

برج القوس:

شعورك بالقتامة المزاجيّة بدأ بالتلاشى خصوصًا بولادة القمر الجديد وهذا يعنى أنه لاعذر لك بالعصبية والتوتر مع أفراد أسرتك.

برج الجدى:

وفّر على نفسك قروش ووقت ثمينيْن بإمكانك توظيفهما لإمتاع نفسك وأسرتك داخل منزلك، بعيدًا عن الأماكن المزدحمة ودهماء الطرقات.

برج الدّلو:

اتصالات هاتفيّة رغم أنها تبدو مُبّددة للمال لكنها مفيدة لتقوية أواصر صِلَة الرّحِمْ لأفراد كثيرين فى وقتٍ قصير، فلاتبخل بتلك الإتصالات.

برج الحُوت:

إن كنت خاطبًا فخطواتك نحو القفص الذهبى مُتّزنة،إن كنت مُتزوّجًا فأنت فى شهر عسل، إن لم تكن هذا ولاذاك فأنت تقلّب صفحات الإنترنت.