حضري بسكويت اليانسون في 8 خطوات

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتحضير بسكويت اليانسون في المنزل لأفراد اسرتكوللحصول على الطعم المطلوب اتبعي التالي:





المقادير

- سكر : 2 كوب

- الزبدة : 2 كوب (بحرارة الغرفة)

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

- خلاصة الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 كوب (متعدد الاستعمالات)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- اليانسون : 5 ملاعق كبيرة (مغلي بالماء، مصفّى)

- ملح : رشّة





طريقة التحضير

ضعي الزبدة والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي واخفقي حتى تحصلي على مزيج ناعم خفيف.

أضيفي خلاصة الفانيليا، الحليب واليانسون.

انخلي في وعاء الدقيق والبايكنغ باودر، وأضيفي الملح وقلّبي.

زيدي مزيج الدقيق على خليط الزبدة وقلّبي حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطي العجينة وأدخليها إلى الثلاجة لساعة.

مدّي العجينة على سطح صلب منثور بالدقيق وقطّعيها بواسطة قطاعة بسكويت دائرية الشكل.

صفّي الدوائر في صينية فرن مغلّفة بورق زبدة مع الحرص على أن تكون القطع بعيدة عن بعضها البعض.

اخبزي البسكويت في فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسطة حتى تنضج القطع.