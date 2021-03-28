حظك اليوم.. توقعات برج الثور 28 مارس 2021

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توقعات برج الثور اليوم 28 مارس 2021

ترغب بشرب كوب من الماء لتفاجأ أنّه من الجازولين، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، عادةً مايكون الصفيح أكثرلمعانًا من الذهب.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



