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حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 28 مارس 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 08:00 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 28 مارس 2021
رغبة متزايدة بالمكوث بالمنزل وشهيّة مرتفعة لإلتهام الطعام والكسل،تدخلك فى شئون المطبخ ثم إفتعال الخلافات قد يؤدّى لمشاكل، لسانك حُصانك.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

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