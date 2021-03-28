حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 28 مارس 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 28 مارس 2021

تشويش عاطفى وأنت فى حالة إرتباك بين ماتشعر به فعلًا وبين ما تُمليه عليك الأحداث،حكّم العقل والمنطق وانتظر حتى يتلاشى التشويش.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



