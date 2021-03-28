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حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 28 مارس 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 07:59 ص
برج الأسد
برج الأسد
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الأسد اليوم 28 مارس 2021
إن شعرت أنّ الزيارات العائلية من وإلى منزلك تبدو مصدر إزعاج فتذكّر أن صِلةَ الرّحِمْ لها ثوابٌ عظيم، وسبب لشعورك باتزانك النفسى.

صفات برج الأسد:
مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.

أشهر مواليد برج الأسد: نابليون بونابرت، موسوليني، عمر الخيام، جورج برنارد شو، أرنولد شوارزنيجر، وفيدل كاسترو.

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