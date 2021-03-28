طريقة مذهلة لمعرفة الفرق بين الفلفل الحار وغير الحار

يفضل المعظم تناول الفلفل الحار، في الوجبات لأنه يضيف دائماً إلى أي وجبة طعام، مذاقاً أشهى، بجانب العديد من فوائده الصحية، ولكن البعض لا يعرف ما الفرق بين الفلفل الحار غير الحار ومن هنا نقدم لكم طريقة مذهلة للتفريق بينهما عند الشراء.





عندما تذهب إلى متجر الخضار لشراء الفلفل اعلم أن الفلفل قصير القامة، دائماً ما يكون حاراً أكثر من الفلفل طويل القامة.





وعلينا أن ندرك بأن اللون الخارجي إن كان أحمر أو أخضر أو أصفر، لا يعني أن الفلفل حار أو غير ذلك، خاصة أن البعض يعتقد بأن الفلفل الذي يكون أحمراً أو مائلاً إلى الأحمر، يكون حاراً أكثر.





ومن المعروف أن أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم على الإطلاق، هو فلفل "كارولينا ريبر"، الذي تترواح حرارته على مقياس حرارة الفلفل الخاص مقياس سكوفيل الخاص بقياس شدة حرارة الفلفل والأطعمة، ريبر ما بين 1.15 إلى 2.2 مليون وحدة.



