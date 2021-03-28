حظك اليوم.. توقعات برج القوس 28 مارس 2021

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توقعات برج القوس اليوم 28 مارس 2021

شعورك بالقتامة المزاجيّة بدأ بالتلاشى خصوصًا بولادة القمر الجديد وهذا يعنى أنه لاعذر لك بالعصبية والتوتر مع أفراد أسرتك.





صفات برج القوس:

مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.



