حيلة بسيطة لمنع تشرب السمك زيت عند القلي

تعتبر أسهل وأطيب طرق إعداد السمك، أن يكون مقلياً، ولكن، قد نواجه كثيراً مشكلة في إعداده مقلياً، وهي بأن السمك يتشرب الكثير من زيت القلي، مما يجعلنا نستخدم كمية كبيرة من الزيت عند القلي ونرغب في تقليل الزيت لأنه مضر ويسبب العديد من المشاكل، ومن هنا إليكم حيلة بسيطة للتخلص من هذه المشكلة:





- قومي بتنظيف السمك جيداً ونقعه بكمية مناسبة من الخل لمدة لا تتجاوز الـ 30 دقيقة.

- اطحني 5 فصوص من الثوم، وضعي عليها القليل من الملح والفلفل الحلو والكاري والفلفل الحار والبقدونس والكزبرة المفرومة والكمون، ونخلطهم ببعضهم البعض.

- وضع القليل من عصير الليمون والخل إلى الخليط السابق، ثم نقوم بخلطه جيداً، قبل أن نبدأ بدهنه على السمك.

- اخلطي كوباً من الدقيق مع ملعقتي طعام من النشاء وملعقة صغيرة واحدة من مادة الباكينغ باودر.

- قومي بدهن السمك بهذا الخليط.

- اضيفي كوباً من الماء في وعاء عميق كبير، وضعي فيه ما تبقى من خليط التوابل (الملح والفلفل الحلو والكاري والفلفل الحار والبقدونس والكزبرة المفرومة والكمون).

- ضعي القليل من زيت القلي على النار، ونبدأ بتغميس السمك بالخليط، ثم نضعه في الزيت مباشرة.

- سنلاحظ عن الانتهاء من القلي واستواء السمك، أننا حصلنا على طبق مثالي من السمك دون أن يتشرب الزيت.





ملحوظة: