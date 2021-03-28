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شرطة إندونيسيا: انتحاريان فجرا نفسيهما قرب كنيسة في مدينة ماكاسار

الأحد 28/مارس/2021 - 08:09 ص
لحظة الانفجار خارج الكنيسة
لحظة الانفجار خارج الكنيسة
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن شرطة إندونيسيا أعلنت أن انتحاريين فجرا نفسيهما قرب كنيسة في مدينة ماكاسار.

نقلت وسائل إعلام، عن وكالة أنباء رويترز، بوقوع انفجار في محيط كنيسة بمدينة ماكاسار بإندونيسيا.

وكشفت الشرطة المحلية، أن هناك مصلين كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار، مشددة على أن الأشلاء والضحايا الموجودين في مكان الحادث غير معروف هويتهم حتى الآن.

وقالت الشرطة: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".

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