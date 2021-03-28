الأرصاد تعلن: شبورة على الوجه البحرى والقاهرة.. وطقس بارد ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، الموافق 28 من مارس لعام 2021، ودرجات الحرارة المتوقعة.





حالة الطقس اليوم

قالت الأرصاد إنه يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.





شبورة وأمطار

وأكدت الأرصاد أن هناك شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.





حالة الطقس ليلا

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة جنوب سيناء ، بارد على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.