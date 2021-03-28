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حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 في السعودية
الأحد 28/مارس/2021 - 08:18 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 28-3-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في السعودية:
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.
وأكد المركز الوطني أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساء .
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