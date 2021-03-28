حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 في الإمارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 28-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات:





يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال خاصة غرباً.





الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.





الخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:40 والمد الثاني عند 01:41 ..والجزر الأول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .





بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:25 والمد الثاني عند الساعة 21:49 ..والجزر الاول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:04 .





فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..





المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 37 22 80 25 دبي 36 24 85 25 الشارقة 36 19 85 25 عجمان 36 20 80 25 أم القيوين 35 19 85 25 رأس الخيمة 35 19 80 30 الفجيرة 31 24 80 35 العين 36 23 70 25 ليوا 34 22 70 20 الرويس 33 23 75 25 السلع 32 23 75 25 دلما 30 21 80 40 طنب الكبرى 30 21 80 40 طنب الصغرى 30 21 80 40 أبو موسى 30 21 80 40 .