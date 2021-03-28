خطوات بسيطة تجعل سرعة الإنترنت أسرع.. اتبعها

إذا وجدت أن سرعات الإنترنت لديك بطيئة لغاية وتريد أن تجعل الانترنت سريع، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في زيادة سرعة الإنترنت لديك:

- قم بفصل الأجهزة التي لا تستخدمها وافصل الانترنت عنها، أنه يمكن أن يؤدي توصيلها جميعًا وتشغيلها في الخلفية إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك.

- يمكنك التقرب بالجهاز الذي تستخدمه إلى الراوتر لكي تكون قريبا من إشارة الواي فاي وستحصل على الانترنت سريعا.

- يمكنك إعادة تشغيل الأجهزة وتحديثها بانتظام، ففي بعض الأحيان، لا تكون المشكلة متعلقة باتصالك، لذلك تأكد من إعادة تشغيل أجهزتك بانتظام، وتأكد أيضًا من تحديث التطبيقات ووحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك.



