Advertisements

خطوات بسيطة تجعل سرعة الإنترنت أسرع.. اتبعها

الأحد 28/مارس/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
Advertisements
إذا وجدت أن سرعات الإنترنت لديك بطيئة لغاية وتريد أن تجعل الانترنت سريع، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في زيادة سرعة الإنترنت لديك:
 
- قم بفصل الأجهزة التي لا تستخدمها وافصل الانترنت عنها، أنه يمكن أن يؤدي توصيلها جميعًا وتشغيلها في الخلفية إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك.
 
- يمكنك التقرب بالجهاز الذي تستخدمه إلى الراوتر لكي تكون قريبا من إشارة الواي فاي وستحصل على الانترنت سريعا.
 
- يمكنك إعادة تشغيل الأجهزة وتحديثها بانتظام، ففي بعض الأحيان، لا تكون المشكلة متعلقة باتصالك، لذلك تأكد من إعادة تشغيل أجهزتك بانتظام، وتأكد أيضًا من تحديث التطبيقات ووحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك.

يمكنك فعل الخطوة السابقة أيضا مع برامج مكافحة الفيروسات، وبرامج التشغيل، والبرامج الثابتة، وبرامج الكمبيوتر والجهاز، فسيساعد هذا في مسح أخطاء النظام وتشغيله أو تشغيله بأقصى سرعة.

أخبار تهمك

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ ثلث ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 13 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 11 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

09:01 ص

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها