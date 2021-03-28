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للسائقين.. نصائح مهمة لتفادي مخاطر الشبورة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من الشبورة التي تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ومن هنا؛ نقدم لكم مجموعة من الإرشادات المرورية التي يجب على قائدي السيارات الالتزام بها أثناء السير على الطرق السريعة تفادي الحوادث، ومنها ما يلي:

1- القيادة سرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

7- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

8-كن حريصًا من السيارات المركونة على جانب الطريق أثناء الشبورة.

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