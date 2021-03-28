قتلى وجرحى في حادث طعن بكندا

أعلنت السلطات في كندا، اليوم الأحد، عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص آخرين، في حادث طعن بشمال فانكوفر.

ووصفت الشرطة الكندية الحادثة بـ"الشنيعة"، حيث تم طعن الضحايا داخل وخارج مكتبة لين فالي، فيما تم استدعاء أول المستجيبين إلى مكان الحادث حوالي الساعة الـ13:45 (بالتوقيت المحلي)، كما تم استدعاء فريق التحقيق المختص في جرائم القتل.

وأوضح الشرطي فرانك جانغ، أنه تم احتجاز شخص، لديه سجل إجرامي سابق، للاشتباه به، مضيفًا: لماذا حدث هذا؟ نعتقد أننا نعرف من وماذا وأين ومتى..إن مهمتنا الآن هي تحديد السبب".

وتابع الشرطي: "لا نعتقد أن هناك أي مخاطر أخرى على السلامة العامة...نعتقد أن لدينا المشتبه به الوحيد في الحجز".

كان الشرطي جانغ، دعا أي شخص نشر صورا أو مقاطع فيديو لضحايا هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حذف منشوراتهم، وحث الأشخاص الذين لديهم صور ومقاطع فيديو متعلقة بحادثة الطعن على تقديمها للشرطة.

وقال: "نطلب منكم احترام ضحايا العمل الشنيع الذي وقع بعد ظهر هذا اليوم"، مشيرا إلى أن هويات الضحايا، ومدى إصاباتهم لم تعرف بعد.