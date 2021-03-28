وصفات طبيعية للتخلص من مشاكل القولون

تتم عملية تطهير القولون بأكثر من طريقة، وهناك أكثر من علاج منزلي وطبيعي ونتائجه فعاله للتخص من ماكل القولون الصحية وتطهيره، ومنها الأتي:





علاجات منزلية فعالة وطبيعية لتطهير القولون:





تناول الماء والفواكه

شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم الهضم، وينصح بشرب من 6-8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة التى تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم.





اتباع نظام صحي

اتباع نظام غذائي غني بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات، حيث تساعد الألياف فى الوقاية من الإمساك وفرط نشاط الأمعاء، كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.





العصائر

تناول عصائر الفاكهة والخضروات مثل التفاح والليمون والصبار حيث تساعد فى تطهير القولون، و تناول ماء الليمون مع العسل ورشة ملح على معدة فارغة صباحًا مفيد جدا لصحتك.





الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك التى تساعد على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا الجيدة فى الأمعاء، مثل الزبادي والمخللات وخل التفاح.





شاى الأعشاب

يساعد فى تحسين صحة الجهاز الهضمى عن طريق تطهير القولون وعلاج الإمساك.





الزنجبيل

يحفز الهضم، لذلك يمكن إضافته إلى العصائر أو الشاى أو تناوله مباشرة مرة أو مرتين يوميًا.





مكملات زيت السمك

تناول مكملات زيت السمك الغذائية التى تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية لها فاعلية كبيرة في تطهير القولون والقضاء على مشاكله.





الصيام

الامتناع عن الأكل هو طريقة فعالة لتطهير القولون، ويساعد الكلى والكبد فى طرد السموم الضارة من الجسم.