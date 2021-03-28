تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، حادث احتجاز رهائن وقع بمركز الاحتجاز لمدينة أوكلاهوما وسط الولايات المتحدة أمس السبت.

وقد أعلن مسؤولون، عن مقتل سجين احتجز ضابطا رهينة في مركز الاحتجاز لمدينة أوكلاهوما الأمريكية، حسبما أفادن مسؤولون.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن الضابط تم تحريره ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابة لم تذكر تفاصيلها، وذلك بعدما أطلق رجال الشرطة النار على السجين فأردوه قتيلا.

وقال غريغ ويليامز، مدير مركز الاحتجاز في أوكلاهوما خلال مؤتمر صحفي، إنه أثناء قيام الضابط بتوزيع الأدوية على نزلاء المركز، تعرض لاعتداء من قبل أحدهم على الأقل، وتمكن المهاجم من احتجاز الضابط رهينة، واستولى على المفاتيح التي كانت معه، ليفرج عن عدد من النزلاء الآخرين.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يمكن سماع المهاجم وهو يقول "لا يمكننا الاستحمام"، فيما يرد نزيل آخر أن الضابط المحتجز "لا علاقة له بذلك"، لكن ما حدث هو "نتيجة الوضع الحالي".

وكان مدير السجن، أكد أن أحدا من الموظفين الآخرين لم يصب بأذى، دون أن يذكر عدد السجناء المتورطين في الحادث.