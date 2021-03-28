أسعار الدولار اليوم الأحد 28-3-2021 في البنوك المصرية

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 28 -3-2021 في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعات عالميا أمام باقي العملات.





سعر الدولار اليوم الأحد





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى





15.65 جنيه للشراء.





15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.



